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 Опубликовано : Сегодня 12:10

Удивительная скрипачка взорвала Интернет своим исполнением саундтреков к играм

  • Данила Белов

Она также виртуозно играет темы из фильмов и сериалов

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Анастасия Соина с 7 лет училась играть на скрипке. Некогда студентка Екатеринбургского Музыкального Лицея при Уральской Государственной Консерватории им. М.Мусоргского и Консерватории в Екатеринбурге сейчас выступает с концертами в Индии, Малайзии, Эмиратах и готовится к поездкам в Европу. Однако в Сети она прославилась не только потрясающим исполнением классической музыки, но и виртуозным обыгрыванием саундтреков из игр, фильмов и сериалов. 

 

-Идея возникла с создания простого канала и съемок видео с моей напарницей. Далее это переросло в сольное творчество, но в реальной жизни с напарницей мы всё также выступаем вместе, - заявила Соина Metro. –Снимать видео мне просто больше нравится. В работе мне помогают три друга, имеющие опыт операторской работы. Все делаем дома, но иногда и через Интернет. Сейчас я нахожусь в Индии и в данный момент я снимаю ролики и пересылаю их друзьям, далее они всё доводят до ума.

По словам девушки, в игры она сама играет редко, в основном редакторами являются друзья и подписчики. Тем не менее, чтобы проникнуться темой, частенько приходится посмотреть сериал и потратить часть своего времени на ту или иную игру.

–Любимых композиций у меня море, но в основном классика. Очень понравилась заглавная тема из Dark Souls 3. Сразу видно, что написана она профессиональным композитором. Меня также вдохновляет немецкий скрипач David Garrett и ребята виолончелисты 2Cellos, последние даже признались, что следят за моим творчеством. Довелось с ними встретится лично и пообщаться после концерта в Екатеринбурге, - отметила она. 

 

В коллекции исполнительницы четыре скрипки: одна акустика и три электро, но сейчас она пользуется только двумя, так как качество звучания у них отличное. Ещё она учится играть на саксофоне, так что обещает, что вскоре будут появляться всё чаще темы из игр и на этом инструменте. 

–Следующую композицию я тоже сделаю на игровую тематику, но я стараюсь не раскрывать планы наперед. Видео будет проще, так как в Индии условия не позволяют делать крутые ролики, – заключила Соина.

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