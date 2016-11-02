Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку вратаря "Зенита" Михаила Кержакова. Таким образом, игрок не будет пропускать следующий матч Кубка России.

"В понедельник мы получили письмо от "Зенита" с просьбой отменить красную карточку. Мы направили запрос в экспертно-техническую комиссию и получили заключение - судья ошибочно удалил Кержакова. На этом основании мы отменили красную карточку", - приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, что кубковый матч между "Зенитом" и "Анжи" прошёл 27 октября в Каспийске и закончился победой хозяев со счетом 4:0. Арбитр Владимир Москалев удалил голкипера "Зенита" Александра Кержакова на 58-й минуте. Красная карточка была показана за то, что он якобы сбил пробрасывавшего мимо него мяч нападающего "Анжи" Филиппа Будковского.