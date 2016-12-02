Знаменитый британский учёный и популяризатор науки Стивен Хокинг написал колонку в The Guardian, в которой рассказал о наступлении "самого опасного времени для нашей планеты". В опубликованном одноимённом материале внимание уделено возросшей пропастью между элитами, представленными политиками и бизнесменами, и рабочим классом.

Так, в частности, физик-теоретик указывает, что современные технологии, направленные на увеличение прибыли и уменьшение количества рабочих, усилили раскол в обществе.

"Автоматизация фабрик уже косит рабочие места в традиционном производстве, а подъем искусственного интеллекта, вероятно, расширит эту работу и ещё больше углубит разрушение среднего класса. Останутся лишь самые заботливые (сиделки, социальные работники — прим. ред.), творческие или надзорные профессии", – указывает Хокинг.

Это, по его мнению, ускорит уже возросшее экономическое неравенство во всем мире. Интернет и различные платформы сделают возможным реальность, в которой очень небольшие группы людей будут извлекать огромную прибыль при приеме на работу очень малого числа людей.

"Это неизбежно, это прогресс, но это также социально разрушительно", — пишет он.

По мнению Хокинга, победа Трампа в США и Brexit уже продемонстрировали, что некоторые люди не принимают изменений современного общества. Единственным возможным решением проблемы Хокинг видит совместные усилия всех стран и всех слоев общества.

"Возможно, в течение нескольких сотен лет мы организуем колонии людей у других звезд, но сейчас у нас есть только одна планета, и мы должны работать вместе, чтобы защитить ее. Чтобы сделать это, нам нужно сломать, а не наращивать барьеры внутри и между странами", - заключил учёный.

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