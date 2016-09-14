Исследователи выявили метод, благодаря которому эмбрионы можно будет создавать без оплодотворения яйцеклетки. Сперму можно будет смешивать с клетками кожи или других тканей и таким образом создавать новых людей. Об этом сообщает британское Metro.

Таким образом, в будущем женщины, которые не могут иметь детей, смогут завести их неполовым путём. Кроме того, возможно будет сохранить исчезающие виды животных.

Эксперименты по созданию эмбрионов без оплодотворения яйцеклетки ставились на мышах. Они прошли успешно и без применения методов клонирования.

Для технической реализации данной процедуры нужны дальнейшие исследования, но начало данному методу положено.