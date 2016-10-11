Согласно исследованию, проведенному учеными из Майнцского университета (Германия), близорукость (миопия) связана с высоким уровнем интеллекта, сообщает Daily Mail.

Специалисты с кафедры офтальмологии установили, что близорукие умнее и образованнее тех, у кого хорошее зрение.

Изначально исследование было посвящено увеличивающемуся количеству близоруких в Европе: сегодня 50% специалистов в возрасте больше 40 имеют проблемы со зрением.

В эксперименте немецких учёных приняли участие 3,452 человек. У испытуемых проверяли зрение и уровень интеллекта.

В результате было установлено, что близорукие подопытные имели более высокий уровень интеллекта, чем люди с идеальным зрением.

Специалисты также заявили, что существует связь между интеллектом и тем, сколько человек тратит времени на обучение. Чем больше человек учится, тем больше времени он проводит с книгами и экраном компьютера, а эти факторы влияют на здоровье глаз.