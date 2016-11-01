Они заявили о его способности развивать у бактерий устойчивость к антибиотикам. Теперь придётся переосмыслить принципы использования дезинфицирующих средств и антисептиков, сообщает EurekAlert!
Учёные выявили штаммы бактерий Klebisella в микроорганизмах, которые были обработаны хлоргексидином. Оказалось, что эти штаммы способны противостоять веществам, подавляющим рост живых клеток.
"Хлоргексидин — важная часть существующей практики инфекционного контроля, а развитие повышенной устойчивости к этому соединению имеет потенциальные последствия для нашей способности предотвратить развитие инфекции", — считает один из авторов исследования британец Марк Саттон.
Получается, что хлоргексидин отлично дезинфицирует, но потом, при использовании средства повышенной концентрации, бактерии человеческого организма могут стать устойчивыми к некоторым антибиотикам.
Исследование появилось в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy.
Справка
Хлоргексидин и мирамистин это одно и тоже?
- Оба – антисептики, они хорошо справляются с большинством известных болезнетворных организмов, включая грибки. Но химические формулы у них разные, разные побочные эффекты и разное действие на организм.
- В аптеках продается 0,05% водный раствор хлоргексидина. Более концентрированные растворы могут быть опасны для человека.
- Препараты назначают при одних и тех же заболеваниях?
- Оба препарата предназначены для дезинфекции и санации кожи, слизистых, полосканий, спринцеваний и тому подобного.
- Хлоргексидин также используется для дезинфекции хирургических инструментов и других предметов. Мирамистин тоже можно использовать для дезинфекции, хотя это и недешево.
- Два очень популярных средства для дезинфекции. Но отличие в цене примерно в 20 раз.