Они заявили о его способности развивать у бактерий устойчивость к антибиотикам. Теперь придётся переосмыслить принципы использования дезинфицирующих средств и антисептиков, сообщает EurekAlert!

Учёные выявили штаммы бактерий Klebisella в микроорганизмах, которые были обработаны хлоргексидином. Оказалось, что эти штаммы способны противостоять веществам, подавляющим рост живых клеток.

"Хлоргексидин — важная часть существующей практики инфекционного контроля, а развитие повышенной устойчивости к этому соединению имеет потенциальные последствия для нашей способности предотвратить развитие инфекции", — считает один из авторов исследования британец Марк Саттон.

Получается, что хлоргексидин отлично дезинфицирует, но потом, при использовании средства повышенной концентрации, бактерии человеческого организма могут стать устойчивыми к некоторым антибиотикам.

Исследование появилось в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

Справка

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