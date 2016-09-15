Ученые успешно провели испытания, использовав препараты, которые смогли подавить "гены полноты" у мышей. Американские специалисты обнаружили, что контролировать метаболизм помогает ген Rap1. Об этом сообщает Daily Mail.

Чтобы проверить свою находку, учёные блокировали активность гена в группе нейронов в гипоталамусе, области мозга, которая отвечает за регулирование метаболизма всего тела.

В эксперименте принимали участие две группы мышей. Их кормили высокоэнергетическими продуктами. У группы мышей с активным геном процесс набора веса происходил очень быстро. А мыши из другой группы постройнели, и их жировая ткань стала тоньше.

"Мы заметили, что мыши, испытывающие недостаток в Rap1, не были более физически активны. Однако они ели меньше и сжигали больше жировой прослойки, чем мыши с Rap1, – сказал один из участников исследования. - Это было связано с гипоталамусом, производящим больше гормона POMC, который уменьшает аппетит и уменьшением гормонов, которые стимулируют аппетит - NPY и AgRP".