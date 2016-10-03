Если вы когда-либо пытались говорить на своём родном языке медленно и максимально внятно, вы, наверное, замечали, что иностранцы смутно, но понимают, о чём вы ведёте речь.

Учёные из американской лаборатории когнитивной нейрофизиологии Корнелльского университета выяснили, что во многих языках мира схожие звуки отвечают за одни и те же слова.

Чтобы определить, действительно ли существует эта связь, учёные проанализировать список из 40-100 слов из более чем 6 тыс языков и диалектов, встречающихся в 2/3 всех языков мира.

Результаты показали, что даже среди языков неродственных групп с разных континентов определённые звуки используются намного чаще в словах, обозначающих одну концепцию или идею.

"Эти тенденции носят вероятностный характер, их нельзя назвать жестко универсальными", - объясняет Metro Мортен Х. Кристиансен, глава исследовательской группы, профессор психологии.

"Например, если вы возьмёте какой-нибудь язык, в котором есть слово "красный", то с большой вероятностью в других языках в словах, имеющих то же значение, встретится буква "р". Мы очень удивились, когда обнаружили такие связи - в общей сложности их набралось 70.”

Примечательно, что вероятность встретить похожие по звучанию слова не зависит от географии и развитии лингвистики. Таким образом, учёные пришли к выводу, что природа языка намного сложнее, чем было принято думать раньше, и требует более глубокого научного анализа.

Кристиансен заключает: "В ходе своих изысканий мы исключили языковой контакт и лингвистическое происхождение как первопричину этих связей. В будущем нам предстоит выяснить, откуда же эти связи берут своё начало".

Дмитрий Беляев