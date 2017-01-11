К такому выводу пришли исследователи из разных университетов мира. А всё потому, уверены они, что любовная игра требуют работы десятков разных мышц, заставляет сердце активнее качает кровь, улучшает проходимость сосудов и многое другое, пишет КП.

В итоге эксперты пришли к выводу, что у мужчин в возрасте 40-55 лет, которые занимаются сексом три раза в неделю или чаще, вероятность инфарктов и инсультов снижается вдвое.

"А в целом, если вести активную половую жизнь, как минимум семь проблем с организмом можно легко избежать", – заключают учёные.

1. Сосуды

В первую очередь они подчёркивают пользу для сосудов. "Сосуды не только чистятся, но даже начинают прорастать новые", – уверяют учёные.

2. Диабет

При воздержании выработка инсулина снижается. А после оргазма все железы внутренней секреции приходят в тонус. Выработка инсулина повышается, стимулируется углеводный обмен. Потому эндокринологи считают регулярные занятия любовью отличной профилактикой диабета второго типа.

3. Кариес

Во время секса повышается концентрация антибактериальных веществ в слюне. Они то и уничтожают вредные микробы, разрушающие зубную эмаль.

4. Болезнь Альцгеймера

Известно, что после 40-летнего возраста память снижается. После этого рубежа мы теряем до 7000 клеток мозга ежедневно. А вот регулярный секс стимулирует образование новых клеток-нейронов.

Сохранение половой активности в пожилом возрасте спасает от слабоумия, так как в момент любви в мозг поступает больше крови, повышается уровень кислорода, активность мозга увеличивается.

5. Депрессия

Во время сексуальных утех организм переключается с психотравмирующей ситуации на волну счастья. Причина - выброс в кровь нашего природного антидепрессанта - гормона радости окситоцина, и при этом снижение уровня гормона стресса - кортизола.

6. Боль различного происхождения

Так как в организме увеличивается объём гормона счастья – эндорфина, образуется болеутоляющий эффект при любом типе боли, начиная от головной и заканчивая болями в суставах и невралгиях.

7. Простуды

У людей, которые занимаются сексом один или два раза в неделю, количество антител под названием Иммуноглобулин А на треть выше, чем у тех, кто занимается им реже. Эти антитела укрепляют иммунную систему и препятствуют развитию инфекционных заболеваний.