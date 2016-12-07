Депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров обратился к министру образования и науки Ольге Васильевой с предложением включить в школьную программу серию книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом парламентарий сообщил в эфире "Радио Балтика".

По словам Владимира Петрова, современным подросткам, не слишком любящим читать, нужно предлагать книги, которые смогут их увлечь и привить интерес к литературе. Серия о мальчике-волшебнике, по мнению депутата, как раз относится к таким произведениям.

Однако, с точки зрения некоторых педагогов, включение книг Джоан Роулинг в школьную программу не имеет особого смысла.

- О художественной ценности произведений о Гарри Поттере говорить сложно. Мы можем оценивать только перевод, - считает учитель русского языка и литературы с 34-летним стажем, Почётный работник общего образования РФ Надежда Кузнецова. – Это хорошая приключенческая литература, современная, интересная. Книги о Гарри Поттере, на мой взгляд, подходят для внеклассного чтения. По ним можно проводить игры, конкурсы, квесты, что, кстати, во многих школах и делают.

Тем не менее, включение книг о Гарри Поттере в программу вряд ли поможет привить современным детям любовь к чтению, утверждает педагог.

- Психологи говорят, что современные дети – читатели малых форм. Им тяжело даются большие произведения. Вряд ли книги о Гарри Поттере могут это изменить, - отмечает Надежда Кузнецова. – Дети, которые любят читать, в любом случае будут читать, включай или не включай "Гарри Поттера" в программу. Важно понимать, что задача уроков литературы в том, чтобы развить у ребёнка художественный вкус. Мы изучаем лучшие образцы классической литературы, учимся понимать слово, чтобы потом дети могли оценивать современные произведения на основе этого опыта.

Наиболее интересна для изучения на уроках литературы, по мнению Надежды Кузнецовой, новая книга Джоан Роулинг "Гарри Поттер и проклятое дитя".

- "Гарри Поттер и проклятое дитя" интересна с точки зрения психологической, - говорит педагог. – В ней хорошо прослеживаются взаимоотношения детей и родителей на примере взрослого Гарри Поттера и его семьи.

Напомним, продажи восьмой книги о похождениях знаменитого волшебника "Гарри Поттер и проклятое дитя" официально стартовали в России в среду, 7 декабря. Однако спорный русскоязычный перевод произведения Джоан Роулинг многим фанатам пришёлся не по душе.

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