Накануне президент России Владимир Путин смутил учителя вопросом о зарплате в ходе встречи с лучшими педагогами страны. Ставший знаменитым учитель, Александр Шагалов из Армавира, после встречи с главой государства прокомментировал произошедшее.

В беседе с "НСН" преподаватель русского языка и литературы, лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года" Шагалов признался, что размер заработной платы педагога не так уж и высок.

"26-27 тысяч для Армавира — это средняя зарплата, наверное. Думаю, что стоило бы поднять", — сознался Шагалов.

Путин признал, что "Учитель года" зарабатывает ниже среднего

Также учитель отметил важность того, что встречи президента с лауреатами конкурса стали традиционными. Особенно приятной он нашёл возможность диалога между учителями из разных регионов, а также разных предметов.

Шагалов подчеркнул, что больше всего был поражен, когда Путин прочёл стихотворение Лермонтова наизусть.

"Нам всем было очень приятно, что Владимир Владимирович читал стихотворение по памяти, говорил о Лермонтове. Меня, как филолога, это не может не затрагивать. Он читал стихотворение “Родина” — “Люблю отчизну я…”», — процитировал Шагалов.

На встрече с учителями Владимир Путин признался, что на его столе всегда лежит книга Лермонтова. На вопрос, кого Шагалов любит больше, Лермонтова или Пушкина, учитель ответил, что сравнивать творчество, и выбирать между поэтами нельзя, так как каждый из них по-своему ценен для литературы.