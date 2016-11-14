Австралийские исследователи выяснили, что компьютерные игры и тесты не только улучшают настроение, но замедляют потерю ума у пожилых людей, которые имеют высокий риск развития деменции, пишет American Journal of Psychiatry.

Оказалось, что замедлить снижение остроты ума в пожилые годы и остановить развитие старческого слабоумия могут обычные компьютерные игры и простейшие тесты на внимание и память.

"Наше данные показывают, что тренировка мозга поддерживает или даже улучшает остроту ума среди пожилых людей с очень высокими рисками развития когнитивных расстройств", – рассказал один из авторов научной работы Амит Лампит из университета Сиднея.

Само исследование проходило последние 20 лет. В нём приняло участие почти 700 стариков и пожилых женщин. Часть из них уже страдала от деменции, другие же были в группе риска.

Так, старички, которые регулярно играли в "тетрис" или угадывали фигуры на экране, гораздо медленнее теряли память, а их ум был острее.

Но учёные предупреждают, что при уже развитом старческом слабоумии положительного эффекта от компьютерных игр ждать не стоит. Поэтому "тренировки мозга" пожилым людям лучше начинать еще до того, как врач заподозрит у них развитие слабоумия.