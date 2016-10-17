Ученые из Университета штата Мичиган в США изучили способность жителей 63 стран к состраданию и сопереживанию. Итоги этих исследований были опубликованы в Journal of Cross-Cultural Psychology.

Специалисты изучили способность к эмпатии 104 тысяч человек из 63 стран.

Эмпатия – это осознанное сопереживание эмоциональному состоянию другого человека.

Судя по результатам исследований, самые отзывчивые люди живут в Эквадоре, Саудовской Аравии, Перу, Дании, ОАЭ, Южной Корее, США, Тайване, Коста-Рике и Кувейте. В таком порядке эти страны расположились в первой десятке рейтинга.

Наименее склонны к состраданию жители Восточной Европы и Прибалтики: Литвы, Эстонии, Польши, Болгарии, Словакии.

Россия не попала в десятку самых отзывчивых стран. Уровень "сострадательности" россиян соответствует уровню жителей Португалии и Румынии.