Ученые Корнеллского университета создали робота с очень чувствительной рукой. Его уникальная способность заключается в том, что Gentle Bot может брать разные предметы и аккуратно сжимать их, определять текстуру и формы.

Как сообщает журнал Science Robotics, рука сделана из мягких материалов, проводящих свет, и оснащена оптическими датчиками в пальцах.

"Ощупывающий" робот Gentle Bot может благодаря своей способности чувствовать плотность предметов и даже определить, например, спелый помидор из предложенных трех.

На самом деле, такая способность позволит создавать улучшенные протезы, позволяя их обладателям вернуть чувствительность - пускай не полностью, но ощущения будут максимально близки к реальным.