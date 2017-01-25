Лунная гонка от Google набирает обороты. Компания объявила конкурс Lunar XPrize на создание лунохода, который должен долететь до Луны, мягко приземлиться, передвинуться на 500 метров и передать видео в высоком разрешении в режиме онлайн.

Как сообщается на сайте самого конкурса, подведены первые итоги. Сейчас жюри определило пять финалистов из 16 участников. Среди них - представители самых разных стран: США, Индии, Израиля, Японии и других.

Индийская команда предложила проект лунохода, который не просто пройдется по Луне, но и сварит пиво. Его конструкция заключается в том, что в корабль будет встроена капсула, состоящая из трех отсеков. Одно из них заполняется неферментированной основой, другое – дрожжами, после чего перегородка между ними исчезает, и всё смешивается. Спустя время открывается третье отделение, предназначенное для того, чтобы дрожжи осели.

Каким получится пиво, еще неизвестно. Но главная цель эксперимента - проверить, как пивные дрожжи, а также другие грибки и микробы будут вести себя в чуждой среде на Луне.