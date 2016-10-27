Выложенные фото в социальной сети Александра Снежко со спидометром "за 200" есть в свободном доступе в интернете. О чем сам участник скандала сообщил у себя на страничке в ВК и поблагодарил СМИ за пиар.

Руководитель петербургского отделения “Стоп-Хам” Александр Богловский очень негативно отнесся к подобному поведению Александра Снежко.

- Стыдно за них, но я ничего не могу поделать.

Причиной разногласий стала фотография Александра Снежко, участника городского движения “Стоп-Хам”, выложенная еще в сентябре нынешнего года на страничке в социальных сетях. На ней - спидометр, на котором зафиксирована скорость более 200 км.ч.

Репортер Metro пообщалась с руководителем организации в Санкт-Петербурге Александром Богловским и выяснила, что ждало бы лихача, если это фото - реальное. Оказывается - ничего, потому что теперь в городе - два “Стоп-хама”.

- Если фото реальное, то она говорит говорит сама за себя. За такое - вплоть до изгнания из организации. У меня уже были подобные случаи. Но со Снежко я не могу ничего сделать - я с ним не общаюсь. “Стоп-хам” давным-давно разделился на две группы. В одной из них - вот этот вот товарищ Снежко. У нас - совершенно другая группа, мы себе такого не позволяем!

Еще летом прошлого года произошел раскол коллектива петербургского “Стоп-хама”. Одну из них возглавил Александр Богловский, другую - тоже Александр, но только Снежко.

- Наша группа занимается решением проблем города, мы стараемся найти баланс между обычными горожанами и властью, занимаемся благотворительностью. При необходимости обращаемся к чиновникам различных уровней, вплоть до Смольного. Ребята из другой группы - они больше любят быть на трассах, им нужен пиар, видео.

Было принято решение, что канал “Стоп-Хама” и все видеоролики перейдут в распоряжение состава под руководством Александра Богловского. Однако, по словам Александра, канал “Стоп-хама” на YouTube так и остался под руководством Снежко и не является официальным.

- Насколько я знаю, в Москве ко “второму составу” под руководством Снежко относятся не очень лояльно. И ответственности за их проделки Москва тоже брать не будет.

27 октября спорное фото попало в одно из сообществ социальной сети. Интернет-пользователи разразились гневными комментариями.

"А этот борец за соблюдение ПДД вообще ничем не удивил, от этих товарищей это ожидаемо".

"Так-то да, назвался борцом за соблюдения закона, нечего самому нарушать, должен быть примером, а то другим не даешь нарушать, а сам нарушаешь. Не порядок".

По сообщению СМИ, Снежко недавно забрал свой автомобиль из ремонта и решил похвастаться перед друзьями. Как прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Алёна Процанова, угрозу для других участников движения активист не создавал. Однако сам Снежко комментировать ситуацию для "Радио Балтика" отказался.