В московской больнице в результате инфаркта скончался участник проекта "Голос" Андрей Давидян, сообщают РИА Новости со ссылкой на директора артиста Юрий Денисов. Мужчина умер на 61 году жизни.

"Андрей умер сегодня в 06.50 утра, остановилось сердце", — заявил Денисов.

На данный момент информации о том, когда пройдет прощание и похороны артиста – нет.

Участник проекта "Голос" Андрей Давидян был членом состава коллективов "Виктория", "СВ", "Добровольное общество" и группы "Рок-ателье", которая одна из первых исполняла композиции рок-оперы "Юнона и Авось" в Ленкоме. В шоу "Голос" он принимал участие во время второго сезона.