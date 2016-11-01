Знаменитый участник скандальной погони от московской полиции на Gelandewagen Абдувахоб Маджидов вновь угодил в руки правоохранительных органов. За очередное нарушение ПДД ему теперь грозит арест, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Новое грубое нарушение Правил дорожного движения был связано с тем, что лишенный прав Маджидов проехался по разделительной полосе по Новому Арбату. При этом сам водитель, а также его пассажирка не были пристегнуты.

Когда же полицейские остановили нарушителя, юноша отдал им права другого человека. У самого Маджидова в момент задержания не было никаких других документов, удостоверяющих личность.

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