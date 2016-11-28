Ведущий скандального телепроекта "Дом 2" Влад Кадони заявил, что новым участником шоу стал экстрасенс 17 сезона "Битвы экстрасенсов".

Телеведущий не сказал, о ком именно идёт речь, но привёл несколько фамилий. Антон Мамон, Денис Высоцкий, Иван Власов, Любомир Богоявленский и Свами Даши – один из экстрасенсов стал новым участником "Дома 2".

– Строить любовь к нам на "Дом-2" пришёл участник 17 сезона проекта "Битва экстрасенсов". Этого не ожидал никто. Как думаете, кто он?! Антон Мамон? Денис Высоцкий? Иван Власов? А главное — к кому пришёл? – написал Влад Кадони на своей странице в Instagram. – Или, может, мы решили порвать шаблоны и это кто-то из них — Любомир или Даши? Что Даши ещё в битве — не аргумент, я снимался одновременно в двух программах. Может, Даши решил изменить "Дом-2" или Любомир себя?

Телеведущий не стал раскрывать интригу, лишь уточнил, что новый участник проекта – мужчина из 17-го сезона, и посоветовал смотреть ближайшие выпуски скандальной телестройки.