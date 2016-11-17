Бой Расула Мирзаева сегодня оказался в центре внимания общественности – спортсмен, убивший студента Ивана Агафонова, проиграл впервые в карьере. Его обидчиком оказался американец грузинского происхождения Леван Макашвили, который одержал победу в Ростове-на-Дону.

Новость о том, как проиграл Расул Мирзаев свой последний бой в рамках турнира Fight Nights Global, активно обсуждается в соцсетях. Российский боец смешанного стиля Мирзаев уступил по итогам трёх раундов Макашвили по решению судей. До этого Расул Мирзаев одержал 17 побед.

Расул Мирзаев, последний бой, 16.11.2016

Боец Расул Мирзаев рассказал "МК" о своих впечатлениях от боя с Макашвили. "Честно, я не ожидал, что он так хорошо будет готов в функциональном плане, – говорит Мирзаев. – Каждый раз, когда он переводил меня в партер, у меня возникала только одна мысль: откуда у него столько сил? Но я рад, что на своем пути встретил Левана и это был хороший урок для меня".

По словам Мирзаева, благодаря его поражению "сбылась мечта некоторых людей". "Что ж, кто не проигрывает, тот не возвращается. А я обязательно вернусь, только необходимо сделать работу над ошибками", – подчеркнул боец.

Последний бой Расула Мирзаева, 2016-й, видео

Отметим, что 16 декабря Расул Мирзаев проведёт бой с бразильцем Диего Брандао, который ранее проиграл нокаутом чемпиону UFC в полулёгком весе Конору Макгрегору.

Напомним, в августе 2011 года Расул Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней Агафонов умер, не приходя в сознание. В результате в ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, так как на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.