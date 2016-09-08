8 сентября петербургские следователи завершили расследование убийства молодой девушки её мужем и передали дело в суд, сообщают "Невские новости". В конце апреля 34-летний уроженец Азербайджана Самир Габибов убил и закопал в лесу свою 23-летнюю жену.

15 апреля молодожёны сыграли свадьбу, а трагедия произошла в квартире дома № 34 к.1 по проспекту Маршала Жукова всего через неделю, 22 апреля. В ходе семейной ссоры на почве ревности супруг избил Гульнар, и девушка скончалась от полученных травм. Осознав содеянное, Самир позвонил своему брату. Вместе они вывезли тело за город и закопали в лесу.

Вскоре убийца явился в полицию и заявил о пропаже супруги. Развернулась целая компания по поиску пропавшей студентки медицинского университета. Друзья, родственники, сокурсники распространяли объявления о пропаже и обращались к СМИ.

Подруги убийтой рассказали, что Гульнар стала реже выходить на связь после свадьбы. Ревнивый супруг запрещал ей гулять, видеться с друзьями и заставил удалить страницы в социальных сетях.

Следователи стали подозревать Габибова в умышленном убийстве собственной молодой жены, и позже его вина была полностью доказана.

Материалы дела направлены в суд. Мужчина обвиняется по статье 105 УК РФ (убийство).