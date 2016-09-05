Трагедия в Иваново: убийство ребёнка, вероятно, совершила 25-летняя гражданка, которую арестовали и допрашивают.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Ивановской области, продолжается расследование уголовного дела в отношении 25-летней женщины, которую обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 105 УК РФ: "похищение и убийство малолетнего, сопряжённое с похищением".

Как сообщалось ранее, 2 сентября 2016 года у подъезда одного из домов по улице Меланжевой города Иваново женщина, воспользовавшись непродолжительным отсутствием родственницы ребенка, похитила девочку из детской коляски.

Сотрудниками регионального СК России во взаимодействии с оперативными службами УМВД России по Ивановской области и поисковым отрядом "Лиза Алерт" около 19 часов этого же дня в акватории реки в парке "Харинка" города Иваново обнаружено тело ребенка.

По подозрению в совершении преступления задержана женщина 1991 года рождения.

Следствие полагает, что обвиняемая, являясь официальной супругой биологического отца ребёнка, совершила похищение и убийство девочки из-за ревности своего супруга к внебрачной дочери и её биологической матери.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.