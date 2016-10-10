Очевидцы засняли ссору администраторов торгового центра "ЭкоБазар" в Мытищах с убившим его мужчиной.

На кадрах видно, что перед тем, как вступить в словесную перепалку с сотрудником торгового центра, мужчина крестится, сообщает телеканал "360".

На кадрах также слышно, как агрессивный мужчина выкрикивает ругательства, администратор пытается его успокоить. За ссорой наблюдал охранник, что, однако, не помогло спасти жизнь администратору. После ссоры агрессивный посетитель ударил работника ТЦ в грудь ножом, администратор скончался на месте.

У погибшего остался трёхмесячный ребёнок и жена.

После убийства преступник ранил ножом ещё двух человек. Их доставили в больницу с ранениями лица и живота. В настоящий момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

Подозреваемый задержан. Им оказался неработающий житель Электростали. Следователи выясняют мотивы преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".