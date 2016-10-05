Нападение на двух полицейских в бельгийской столице может быть классифицировано как теракт, сообщает Express.

Неизвестный нанёс правоохранителям ножевые ранения несовместимые с жизнью в районе вокзала Bruxelles Nord.

Один полицейский получил колото-режущую рану в живот, другой в живот. Ещё одному находившемуся на месте преступления правоохранителю сломали нос. Нападавший был ранен в ногу и задержан.

Также в полицию полицию поступило сообщение о том, что вокзал заминирован. Все пассажиры эвакуированы, движение поездов приостановлено.

В офисе федерального прокурора заявили, что всё произошедшее может быть терактом.

Детали и обстоятельства выясняются.