Жестокое убийство в Волгограде 15-летней девочки по-прежнему волнует жителей Поволжья. Появляются всё новые версии произошедшего.

Новости Волгограда, убийство 15-летней девочки

Доктор медицинских наук, профессор психиатрии, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов высказал свои предположения относительно убийства девочки в Волгограде.

"В качестве одной из версий случившегося можно рассматривать месть, – приводит слова Виноградова "МК". – Девочку показательно привезли к дому, связанную и изнасилованную, положили в мусорный бак, а не вывезли куда-нибудь за территорию города. Демонстрацией силы, власти являются и связанные ноги. Преступление носит явно показательный характер, и главный вопрос заключается в том, чтобы понять – кому подан сигнал".

По мнению эксперта, убийство 15-летней девочки в Волгограде (фото преступника или преступников пока в Интернете пока не появилось) могли организовать несколько человек.

"Преступников должно было быть как минимум трое: один за рулем автомобиля, еще двое схватили жертву и затолкали в машину, – предполагает Виноградов. – Они должны быть физически хорошо подготовлены и знать, как это сделать быстро, иначе сложно объяснить отсутствие очевидцев, учитывая, что это произошло в людном месте посреди белого дня".

Убийство 15-летней девочки в Волгограде: объявлено вознаграждение за помощь следствию

Напомним, 15-летняя Катя была найдена задушенной в мусорном баке рано утром 3 октября. Днём 2 октября школьница ушла на курсы по химии, но домой так и не вернулась, а её телефон оказался отключенным.

За информацию об убийце девочки объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей – соответствующее распоряжение дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.