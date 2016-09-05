В понедельник возле здания Министерства обороны Афганистана в Кабуле прогремело два мощных взрыва. Теракт был устроен двумя боевика-смертниками, сообщает РИА.

В результате взрывов в столице 24 человека погибли, около 90 получили ранения. Среди жертв оказались высокопоставленный военный и начальник полиции одного из районов Кабула.

По данным агентства AFP, ответственность за теракты взяло на себя террористическое исламистское движение "Талибан".

В настоящий момент территория оцеплена полицией и военными, врачи оказывают помощь раненым.