Подозрительный автомобиль, набитый газовыми баллонами, был обнаружен французской полицией рядом с одной из главных достопримечательностей столицы - Нотр-Дамом-Де-Пари, сообщает BFMTV.

Отмечается, что в машине лежали семь газовых баллонов, шесть из которых были полными.

Правоохранители уже задержали 34-летнего мужчину и 39-летнюю женщину в связи с этой находкой. Они находятся под следствием. Полиция не исключает, что баллоны могли быть использованы при подготовке к теракту.

Также сообщается, что машина простояла возле собора около двух часов в зоне, запрещённой для стоянки.