Из автомобиля, следовавшего из Сочи в Липецк, неизвестные похитили тело 77-летней женщины. Об этом во вторник сообщает Gorod48 со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело в том, что семья из четырёх человек – мужа, жены, ребёнка и его бабушки – отправилась на машине из Липецка в Сочи. По дороге 77-летняя женщина скончалась. Прибыв на курорт, близкие женщины документально оформили её смерть, а тело на время отдыха в Сочи временно оставили в местном морге.

После отдыха семья приобрела экспедиционный багажник, в который положила тело скончавшейся, и закрепила его на крыше автомобиля, чтобы отвезти в Липецк и там похоронить.

На обратном пути родственники женщины остановилась на ночлег в одном из кемпингов на трассе в Ростовской области. Вернувшись утром к машине, они обнаружили, что экспедиционный багажник с телом бабушки пропал.

Metro попыталось выяснить, является ли эта история реальной. Однако в Управлении МВД России по Липецкой области не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

– В органы внутренних дел Липецкой области такое заявление не поступало, – заявили корреспонденты Metro в ведомстве.



