Международный союз конькобежцев (ISU) отобрал у России этап Кубка мира, который должен был состояться в Челябинске, сообщает nos.nl.

Такому решению поспособствовали рекомендации Международного олимпийского комитета. Они были основаны на докладе комиссии WADA, в котором говорилось о применении допинга в России.

— Для нас это большое разочарование. И для тысяч челябинских болельщиков, которые всегда с большим интересом и большой любовью относились к этому виду спорта, — передаёт слова президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова "Р-Спорт".

Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года.

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