Жители почувствовали запах газа в районе пересечения Главной и Афонской улиц в Приморском районе Петербурга вечером 7 декабря. Об этом сообщает "Фонтанка".
В этом районе ведутся работы по строительству Поклонногорского путепровода. Факт повреждения трубы подтвердил "Петербурггаз".
На место происшествия была отправлена аварийная бригада. Утечку газа у Поклонногорского путепровода локализовали.
Газоснабжение района из-за аварии не прерывалось.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Ранее "Петербурггаз" сообщил, что повреждение газовой трубы произошло по вине строительной компании, ведущей работы. Однако строители своей вины не признали, подчеркнув, что представитель компании сам позвонил в аварийную службу из-за запаха газа.