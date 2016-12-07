Российская певица Татьяна Котова, которая в 2006 году завоевала титул "Мисс Россия 2006" и с 2008 по 2010 годы была солисткой в группе "ВИА Гра", похвасталась в социальной сети фото в эротичном нижнем белье на фоне зеркала. - Мысль, как беспрерывный поток энергии, движется постоянно в противоположном направлении от нас и вновь, уже с двойной силой, возвращается обратно к своему источнику. Поэтому, так хочется дарить всем вокруг счастье, добро и улыбки, чтобы всё подаренное, возвращалось снова и...