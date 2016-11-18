Накануне, 17 ноября, под Псковом похоронили 15-летнего Дениса. Того самого подростка, который с подругой сначала открыл огонь по автомобилю с полицейскими, а потом покончил с собой. Тела школьников с огнестрельными ранениями нашли в частном доме, в котором они забаррикадировались.

Псковские Бонни и Клайд: Так прозвали подростков Дениса и Катю в Сети за их безбашенные действия. Напомним, 14 ноября школьники транслировали в Интернет видео, на котором они выпивали, курили, после чего открыли огонь по машине полицейских, которые приехали к дому в поисках детей (они три дня не ночевали дома). С подростками сотрудники СОБРа вели переговоры, те же сначала и не думали сдаваться. После чего, как заявляют в полиции, покончили с собой.

После изучения страниц в социальных сетях подростков стало известно, что за несколько дней до трагедии оба написали там, что расстались друг с другом. Денис в сообщении обратился к Кате: "Ты навсегда в моем сердце, жаль, что так вышло".

У самой Кати в последнее время статус на страничке был обозначен так: "Я устала".

В день трагедии парень и девушка написали о том, что взрослые разрушили их жизнь. У девочки были проблемы с родителями. Об этом она сама рассказывала во время трансляции. Например, упомянула, что мать била её. О своём отчиме она тоже говорила на камеру. Она взяла в руки фотографию отчима, на которой тот был запечатлён рядом с президентом России Владимиром Путиным. И сказала, показывая на президента, мол, этот мужик клёвый, а этот (показывая на отчима) – нет.

Известно, что мать девушки запрещала ей общаться со своим родным отцом. Потом мужчина признался журналистам, что мало зарабатывает, поэтому жена его оставила, забрав дочь.

"Работяга простой, у меня нет много денег, а ей надо очень много. Не общался никак, она даже школу сменила, чтобы я её не нашел. Общаться запрещено, только интернет, фотографии, я не общался с ребёнком", – рассказал биологический отец Кати в интервью РЕН ТВ.

Напомним, по факту смерти детей возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. А детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила местного прокурора разобраться, почему с детьми, забаррикадировавшимися в доме, не общались психологи.

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