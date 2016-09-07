Комитет по развитию туризма Петербурга 6 сентября провёл внеплановую проверку деятельности гидов-переводчиков, работающих у Петропавловской крепости, сообщает сайт ведомства.

В проверке также принимали участие сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Было задержано 9 граждан, нарушивших законодательство.

Замдиректора Музея истории Петербурга Сергей Кондратьев считает, что нелегальные гиды "искажают историю города" и "выдумывают разные небылицы".

Специальная рабочая группа была создана в июле этого года. Петербург стал первым городом России, который начал реализовывать программу повышения качества услуг и создания безопасной и благоприятной среды для пребывания туристов.