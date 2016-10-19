Столичные полицейские разыскивают группу преступников, которые ограбили пенсионерку из Новой Москвы. ЧП произошло в поселке Рязановское в ночь с понедельника на вторник, 18 октября.

Нападавших было семеро. Все в масках, кто-то с оружием. Угрожая 60-летней женщине и её мужу, они вытащили из сейфа деньги и драгоценности.

"Около 3.17 на службу "02" поступило сообщение о разбойном нападении. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что семеро неизвестных в масках, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали сторожа на КПП, затем проникли в дом, где похитили из сейфа 2 миллиона 700 тысяч рублей, 15 тысяч долларов США, 800 евро и ювелирные изделия", – рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Проникнув в дом, грабители стали угрожать мужу заявительницы, потом связали его, нашли ключ от сейфа и быстро скрылись с добычей.

Общая сумма ущерба – почти 10 миллионов рублей, передаёт РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере". Налётчикам грозит срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере 1 миллиона рублей.