Утром 2 декабря, около 05.20, на пульт дежурного службы "01" поступило сообщение о пожаре напротив дома 34 по набережной Макарова в Василеостровском районе Петербурга. В 05:27 ранг пожара повышен до № 1-Бис.

- На прогулочном катере типа Москва-178 горела надстройка на площади 70 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной столице.

Пожар был локализован в 05:55. А спустя 5 минут ранг понизили до № 1.

Полностью возгорание было ликвидировано лишь к 06:40. По данным на 08.30 пятницы, сведений о пострадавших не поступало. Причины происшествия устанавливаются.

Пожар у набережной Макарова ликвидировали 29 человек личного состава МЧС, а также было задействовано 7 единиц техники.