В одном из фитнес-клубов, который находится в центре Москвы, у посетителя украли дорогие часы. Пострадавшим оказался 40-летний директор транспортной компании.

"Он сам обратился в полицию и рассказал, что в фитнес-клубе на Каланчевской улице у него украли швейцарские часы Ulysse Nardin. Стоимость этих часов – 3,5 миллиона рублей. Лежали они, как обычно, в ящике для хранения вещей", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка сразу прибыли на место ЧП и уже через час задержали подозреваемого. Им оказался молодой неработающий житель столицы, передаёт РИА Новости.

"19-летний подозреваемый был полностью изобличён", – уточнили в полиции.

По факту пропажи часов возбуждено уголовное дело.