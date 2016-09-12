В эпоху ремейков, сиквелов и приквелов такая новость едва ли кого-то удивит: "Мир юрского периода" будет трилогией. Об этом, как сообщает Independent, объявил режиссёр второй ленты Хуан Антонио Байона.

По его словам до начала съёмок второй части остаётся ещё полгода. Но создатели уже планируют съёмки третьего фильма.

В недавнем интервью он сказал, что новая трилогия будет "верна традиции" и выполнена в стиле первых фильмов, снятых Стивеном Спилбергом.

“Я рос, смотря кино Стивена Спилберга. Я люблю эти фильмы и хотел сохранить их дух, но привнести новый материал, который будут ценить люди. До начала съёмок у нас остаётся ещё шесть месяцев. Это потрясает", - сказал режиссёр.

Напомним, что первая картина из новой трилогии вышла в июне прошлого года. Её режиссёром стал Колин Треворроу. Картина имела невероятный успех и собрала более полутора миллиардов долларов в мировом прокате.

Оригинальная картина "Парк юрского периода" была выпущена в 1993 году. Фильм был основан на одноимённом романе Майкла Крайтона.

В фильме рассказывается о вымышленном острове, на котором учёные создали парк развлечений с клонированными динозаврами. После упеха первой ленты Спилберг снял продолжение картины "Парк юрского периода: Затерянный мир", которое вышло в 1997 году. Третья часть "Парка юрского периода" была снята режиссёром Джо Джонстоном и вышла в прокат в 2001 году.