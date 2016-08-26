Утром в пятницу, 26 августа, у станции метро "Удельная" в Петербурге машина сбила женщину-пешехода, которая, по словам очевидцев, шла к трамваю.

"На проспекте Энгельса у станции метро "Удельная" сбили женщину на трамвайной остановке, - сообщили очевидцы в соцсети в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" около 09.30. - Служб нет. Жива, но встать не может, ей оказывают первую помощь. Трамваи стоят в обе стороны. Пробка собирается. Проезд в сторону центра в один ряд".

Напомним, что вчера, 25 августа, в Петербурге произошло ещё одно резонансное ДТП с участием женщины-пешехода. Шокирующие фото с места аварии опубликовали в соцсети. 77-летнюю пенсионерку увезли в тяжёлом состоянии.

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