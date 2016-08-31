В Петербурге водитель погрузчика переехал ногу автомобилисту, который выходил из своей машины. Молодой человек доставлен в реанимацию с множественными травмами, сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошёл утром 31 августа у магазина "Леруа Мерлен" на проспекте Культуры в Калининском районе города. 22-летний петербуржец выходил из своей машины на парковке, и на него наехал погрузчик.

Молодой человек был срочно госпитализирован в больницу в шоковом состоянии, а после – в реанимацию. Врачи диагностировали у него размозженный перелом стопы и перелом голеностопа.

Полиция допросила водителя погрузчика, и он признался, что не заметил появившегося водителя. Своей вины мужчина не отрицает. Проводится проверка произошедшего.