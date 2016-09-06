Скандал вокруг видеоблогера, который ловил покемонов в храме, получил новый поворот: следователи обнаружили в его квартире шпионское оборудование, а точнее – авторучку со скрытой видеокамерой. Как сообщили РИА Новостям в СК РФ по Свердловской области, данное оборудование запрещено в гражданском обороте и за его незаконное использование существует уголовная ответственность. Теперь наказание за то, что парень ловил покемонов в храме, может оказаться незначительным, если учесть новое нарушение закона.

"Во время обыска в квартире, в которой проживал обвиняемый, правоохранители изъяла авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте, и за их незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", за данное преступление предусмотрена ответственность вплоть до 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении СК.

Также следователи отметили, что во время обыска, связанного с тем, что Руслан Соколовский ловил покемонов в Храме-на-крови, они изъяли видеокамеру, два штатива, несколько веб-камер, ноутбук, нетбук и профессиональный микрофон. Теперь экспертам предстоит провести экспертизу видеозаписей блогера на наличие материалов, направленных на возбуждение ненависти и вражды на религиозной почве.

Как отметил Metro адвокат Иван Хапалин, следователи правы в том, что история о том, что молодой человек ловил покемонов в Храме-на-крови, может уйти на второй план, так как многие приобретатели подобных шпионских ручек ранее уже были наказаны по всей строгости закона.

-В России оборот подобных "шпионских ручек" находится под очень жестким контролем, законодательство четко говорит нам о том, что подобные устройства могут применять лишь сотрудники правоохранительных органов в своей оперативно-розыскной деятельности. Ручка с камерой подпадает под определение "Специальные технические средства для негласного визуального наблюдения и документирования" из утвержденного Правительством РФ перечня видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности. А значит, приобретать и использовать подобный прибор могут только силовики. Для всех остальных предусмотрена уголовная ответственность за незаконное производство, сбыт и, как в нашем случае, приобретение подобных средств. За подобное предусмотрен штраф до 200 000 рублей, либо, на усмотрение суда, ограничение свободы, принудительные работы, а то и лишение свободы на срок до четырех лет. Массовая облава на подобные приспособления была, например, в декабре 2015 года – многие приобретатели таких товаров, обманутые продавцами-преступниками, были наказаны по всей строгости закона. Таким образом, скандальному блогеру может грозить тюремный срок, штраф, принудительные работы или "домашний арест" – заключил он.

Напомним, что блогер Руслан Соколовский оказался в центре скандала в связи с тем, что снял ролик о том, как ловил покемонов в Храме-на-крови, сопровождая видео своими комментариями. Свои действия он объяснил тем, что вступивший в силу новый запрет на ловлю карманных монстров в храмах вызвал у него возмущение. Ролик получил неоднозначную реакцию среди зрителей, одни были согласны с негодование Руслана, другие назвали его действия богохульством.

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