В Москве, по дороге к электричкам ленинградского направления, на месте бывшей кофейни, появился ярко-рыжий павильон. Это первый шоу-рум крупнейшего онлайн-магазина китайских товаров. Здесь представлено порядка 400 позиций от шейных платков до ручных пылесосов, но ценников нет – купить всё это можно только в Сети и ждать прибытия посылки придётся дома. В павильоне их можно лишь подержать в руках.

– Мы показываем товар людям, которые видели его в Интернете, но у них осталось опасение – а вдруг это какая-то... вдруг он не такой, как на картинке. А здесь мы показываем, что к людям придёт именно тот товар, который они увидели и потрогали, – объяснил Metro руководитель российского представительства компании Марк Завадский. – У нас нет задачи удивить китайскими диковинками Мы видим это не как магазин удивительных вещей, а как магазин качественных китайских товаров более высокой ценовой категории – в среднем тысяча рублей.

В прошлом году подобный шоу-рум уже появлялся в столице, но проект был временным. Теперь за новый формат взялись всерьёз.

В следующем году планируется открытие павильонов не только в Москве, но и в других городах России. Не исключают и распространение этой практики на другие страны.

– Важно привлечь тех людей, которые не доверяют покупкам в Интернете в целом, а не только когда речь идёт о китайских товарах, – уточнил Завадский. – В России очень низкая доля приходится на онлайн-ретейл, всего 4 процента по сравнению с 10–20 в других странах мира. Такое офлайн-представительство поможет поднять уровень онлайн-продаж в России в целом.