Новой подругой нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду стала «Мисс Испания – 2015» Дезире Кордеро. Кордеро является фанаткой севильского «Бетиса», а также одним из «ангелов» Victoria’s Secret, сообщает издание TVE.

Пара пока не афиширует свои отношения, но Кордеро после месяца тайных встреч решила переехать в Мадрид, чтобы быть ближе к португальской звезде. Об этом рассказал испанский журнал Corazon. Красотка была замечена в роскошном частном поместье нападающего "Реала" на окраине Мадрида.

Также девушка, которая ведет свой блог в Instagram, прозрачно намекнула своим подписчикам, что у нее начались романтические отношения с футболистом. Фолловеры сразу поняли, о ком идет речь.

Cам Криштиану Роналду в своем блоге не высказывается по поводу новой любовницы. В его Instagram лишь фото с тренировок и селфи из раздевалки.

Добавим, 23-летняя красавица Дезире Кордеро раньше встречалась с другим футболистом - Энцо Ренелла.

Дезире — первая девушка, с которой Криштиану завязал серьезные отношения после расставания с Ириной Шейк.