Неожиданный фонтан был выше здания СИЗО. По словам очевидцев, вода появилась из гидранта, который находится рядом с "Крестами". Пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что водоснабжение в СИЗО не прервалось.

Оказалось, днем 7 октября на территории детской клинической больницы на улице Комсомола был поврежден гидрант водопровода. Его задела машина, убирающая мусор. Отопление в больнице есть, но подачу горячей воды временно прерывали. Аварию на данный момент устранили.

«Аварию полностью устранили в 16:30 мск. Вытекание было остановлено, горячая вода и отопление в больнице сейчас есть. Никто не пострадал», — уточнил заместитель главного врача больницы Леонид Хруль.