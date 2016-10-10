Мощный взрыв прогремел в ночь на понедельник в центре шведского города Мальме. Там у стен одного из самых популярных ночных клубов города – Babel – сработало взрывное устройство. Об этом в понедельник сообщает местная газета Sydsvenskan.

Инцидент произошёл около 01:30 по местному времени (02:30 мск), когда заведение уже закрылось, и его покинули все посетители и персонал. Благодаря этому, в результате взрыва никто не пострадал, а вот зданию клуба был нанесён большой материальный ущерб – выбита дверь, окна, а также повреждены стены.

Как сообщает полиция, если бы взрывное устройство сработало на несколько часов раньше, когда в клубе ещё находились люди, то число жертв могло бы составить несколько десятков.

В настоящий момент правоохранители ведут поиск лиц, причастных к взрыву, изучая камеры видеонаблюдения – установлено, что взрывное устройство было заложено прямо перед дверью клуба.