У главы Чечни Рамзана Кадырова произошло пополнение в семье – родился сын, которого назвали Абдуллахом.

О рождении малыша в своём Instagram заявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов: "Сегодня в дом моего дорогого брата, главы Чеченской республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова пришло огромное счастье – по милости всевышнего у него родился сын Абдуллах, ещё один продолжатель великого рода Кадыровых, мой дорогой племянник!"

Абдуллах – четвёртый сын в семье Рамзана Кадырова.

"Искренне желаю, чтобы он, как и его братья и сёстры, вырос достойным своего дедушки", – написал также Магомед Даудов.

Напомним, глава Чечни женат на Медни Айдамировой, с которой познакомился ещё в школе.

По данным официального портала главы Чечни, у Кадырова с женой трое сыновей: Ахмат, Зелимхан и Адам, а также шесть дочерей: Айшат, Карина, Табарик, Ашура и Эйшат. Кроме того, семья Кадырова усыновила в 2007 году двух мальчиков.