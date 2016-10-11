Глава комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева согласна с депутатом Еленой Мизулиной в том, что бэби-боксы надо запретить. По мнению Плетневой, установка бэби-боксов - «это чужое все для нас, это для нашей нравственности вредно».

Общественная активистка Варвара Михайлова уверена, что в случае запрета бэби-боксов женщины будут прибегать к более радикальным способам избавления от нежеланных детей.

- Конечно, ребенка можно сдать в дом малютки, но это не подразумевает анонимности, а для женщины очень часто важна анонимность, так как в нашем обществе подразумевается, что женщина обязана быть матерью. И не допускается мысль о том, что матерью она быть не хочет. Поэтому, если бэби-боксы запретят, женщине по большому счету останутся только мусорные баки, - считает собеседница издания.

10 октября законопроект Елены Мизулиной был отправлен кабинетом министров на доработку. В правительстве считают, что заявленный в законопроекте штраф за создание бэби-боксов - от 1 до 5 миллионов, слишком велик. Законопроект вызвал большое возмущение в российском обществе. Некоторые активисты предлагали отправлять одиозному депутату Елене Мизулиной убитых матерями младенцев в качестве сувенира.

По статистике Судебного департамента при Верховном суде, в 2013 году за убийство новорожденного ребенка были осуждены 75 женщин, из которых 35 отправились за решетку, а остальные отделались условными сроками или ограничением свободы. В 2014 году по той же 106 статье УК РФ перед судом предстали 42 человека, половина из которых села в тюрьму. В 2010 году в убийстве ребенка обвинялись 130 матерей, в 2011 - 138, в 2010 - 132. Тела новорожденных зачастую находят на помойках и в выгребных ямах общественных туалетов, в подъездах и просто на улице, точное их количество неизвестно.