Родной дедушка приёмного сына Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакса Фам Тхиен прокомментировал слухи о том, что его родственники хотят вернуть мальчика себе. Об этом в среду сообщает портал VnExpress.

По словам вьетнамца, семья Пакса не собирается забирать его у приёмных родителей.

– Мы внимательно следим за судьбой Пакса Тхиена, но никогда не собирались требовать вернуть его нам, – сказал Фан Чиен.

По его словам, единственное желание близких мальчика, чтобы у него была хорошая жизнь.

Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что биологические родители сына Джоли и Питта решили вернуть мальчика в семью. Якобы такое решение было принято на фоне скандального развода звёздной четы.

Между тем ни Джоли, ни её супруг Брэд пока никак не комментируют

Анджелина и Брэд усыновили Пакса Тхиена 5 марта 2007 года, тогда вьетнамскому мальчику, проживавшему на юге страны, было три года. Его настоящее имя, данное при рождении – Фам Квань, а имя "Пакс" по-латыни означает "мир".