Телеведущая Ольга Бузова снова попала впросак. На этот раз неприятный инцидент произошёл с ней на концерте в Орле.

Во время исполнения новой песни под названием "Под звуки поцелуев" у телеведущей заело фонограмму.

Однако Бузова не растерялась и смогла отшутиться.

– Простите, вы друг Тарасова? – обратилась Бузова диджею.

Он включил песню заново, однако техника вновь дала сбой.

– Что происходит? – смеясь произнесла звезда.

Запустить композицию удалось только с третьего раза.

У Бузовой заело фотограмму на концерте в Орле (видео):