Телеведущая Ольга Бузова снова попала впросак. На этот раз неприятный инцидент произошёл с ней на концерте в Орле.
Во время исполнения новой песни под названием "Под звуки поцелуев" у телеведущей заело фонограмму.
Однако Бузова не растерялась и смогла отшутиться.
– Простите, вы друг Тарасова? – обратилась Бузова диджею.
Он включил песню заново, однако техника вновь дала сбой.
– Что происходит? – смеясь произнесла звезда.
Запустить композицию удалось только с третьего раза.
У Бузовой заело фотограмму на концерте в Орле (видео):