Телеведущая Ольга Бузова снова попала впросак. На этот раз неприятный инцидент произошёл с ней на концерте в Орле.
Во время исполнения новой песни под названием "Под звуки поцелуев" у телеведущей заело фонограмму.
Однако Бузова не растерялась и смогла отшутиться.
– Простите, вы друг Тарасова? – обратилась Бузова диджею. Он включил песню заново, однако техника вновь дала сбой.
– Что происходит, – смеясь произнесла звезда.
Запустить композицию удалось только с третьего раза.
Напомним, что недавно Ольга Бузова подала на развод со своим мужем Дмитрием Тарасовым. Телеведущая и футболист не делали официальных заявлений о том, что же стало причиной их расставания.
Однако Бузова намекнула, что ушла от Тарасова из-за того, что он ей изменил, футболист же в свою очередь вскользь упомянул, что хочет детей, а его Ольга – строить карьеру.