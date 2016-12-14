Телеведущая Ольга Бузова снова попала впросак. На этот раз неприятный инцидент произошёл с ней на концерте в Орле.

Во время исполнения новой песни под названием "Под звуки поцелуев" у телеведущей заело фонограмму.

Однако Бузова не растерялась и смогла отшутиться.

– Простите, вы друг Тарасова? – обратилась Бузова диджею. Он включил песню заново, однако техника вновь дала сбой.

– Что происходит, – смеясь произнесла звезда.

Запустить композицию удалось только с третьего раза.

Напомним, что недавно Ольга Бузова подала на развод со своим мужем Дмитрием Тарасовым. Телеведущая и футболист не делали официальных заявлений о том, что же стало причиной их расставания.

Однако Бузова намекнула, что ушла от Тарасова из-за того, что он ей изменил, футболист же в свою очередь вскользь упомянул, что хочет детей, а его Ольга – строить карьеру.