Международный олимпийский комитет применил строгие санкции к ямайскому легкоатлету-бегуну Усейну Болту и легкоатлетке из России Татьяне Лебедевой. Спортсменов лишили медалей из-за допинга.

Усейн Болт за свою спортивную карьеру сумел завоевать девять золотых олимпийских медалей и стать одиннадцатикратным чемпионом мира. Теперь одну награду у него отобрали. Он лишается "золота" за эстафету на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Причём, на употреблении допинга попался вовсе не сам Болт, а его партнёр по эстафете Неста Картер. Повторные тесты Картера также дали положительный результат, сообщает сайт МОК.

Досталось от МОК и российской спортсменке легкоатлетке Татьяне Лебедевой. Организация лишила её двух серебряных медалей. Сделать это специалисты МОК решили после перепроверки допинг-проб с Игр-2008. В организме Татьяны было обнаружено запрещенное вещество туринабол — анаболический стероид.

На Играх-2008 Лебедева завоевала серебро в прыжках в длину и в тройном прыжке. Помимо медалей Пекина в её активе золото и бронза в прыжках в длину и в тройном прыжке соответственно на ОИ-2004 , а также серебро Игр-2000 в тройном прыжке. Лебедева — неоднократный призёр первенств мира. Cпортсменка завершила карьеру в 2013 году.

Напомним, ранее глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти предложил совсем отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

А в это время многие эксперты раскритиковали доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы существующей в России государственной системе поддержки допинга.

Специалисты говорят, что многие выводы ни на чём не основаны, а "доказательства" зачастую противоречат сами себе.

Справка

МОК провел две волны перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне.

В результате перепроверили 1243 пробы, 98 из них оказались положительными.









