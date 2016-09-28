У безработного москвича украли Porsche Cayman за 4 млн рублей
Инцидент произошёл на юго-западе столицы
Автомобиль Porsche Cayman за 4 миллиона рублей украли у 27-летнего неработающего мужчины на юго-западе столицы.
"Накануне в полицию обратился 27-летний житель столицы, – сообщил источник АГН "Москва". – Он рассказал, что неизвестный украл его автомобиль Porsche Cayman, припаркованный возле одного из домов на Ленинском проспекте".
Сообщается, что Материальный ущерб превысил 4 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".